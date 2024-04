Unbekannte nehmen eine Gegensprechanlage mit

Die Tat ereignet sich in der Landsberger Altstadt. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

In der Zeit vom 11. April, 17 Uhr, bis 12. April, 9 Uhr ist in der Hinteren Salzgasse in der Landsberger Altstadt eine Gegensprechanlage von einem Hoftor entwendet worden. Laut Polizeibericht wurde sie gewaltsam aus dem Tor ausgebaut.

Dabei entstand ein Sach- und Beuteschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen der Tat sich unter Telefon 08191/9320 bei der Polizeiinspektion Landsberg zu melden. (AZ)

