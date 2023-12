Unbekannte Person beschädigt Auto

Auf einem Parkplatz in Landsberg wird ein Auto beschädigt. Die Polizei sucht nach dem Verursacher oder der Verursacherin.

In Landsberg hat eine unbekannte Person ein geparktes Auto beschädigt. Laut Angaben der Polizei stellte am Montagvormittag eine Frau ihr Auto auf einem Supermarktparkplatz an der Augsburger Straße ab. Als sie etwa 20 Minuten später zu ihrem Fahrzeug zurückkam, befand sich ein tiefer Kratzer sowie eine Delle am linken, hinteren Kotflügel.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Der Verursacher hinterließ keine Nachricht oder Kontaktdaten. Die Polizeiinspektion Landsberg am Lech bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ)