Unbekannte Person klaut Solarmodule vom Supermarkt

An einem Supermarkt in der Max-von-Eyth-Straße in Landsberg hat ein unbekannter Täter Solarmodule gestohlen. Nach Angaben der Polizei soll sich der Diebstahl am frühen Freitagmorgen zwischen 3 Uhr und 3.15 Uhr abgespielt haben. Die Solarpaneele waren auf dem Gelände des Supermarktes auf Paletten gelagert und haben einen Wert von mehreren Tausend Euro. Die Polizei bittet um Hinweise. (AZ)