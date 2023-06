Unbekannte Person stiehlt Bienenvolk samt Bienenstock

Am Rande des Waldes in Mittelstetten entwendet eine unbekannte Person zwei ganze Bienenvölker samt ihrer Kästen. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Eine noch unbekannte Person hat in Landsberg, Mittelstetten Bienenvölker gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Tiere samt Bienenstock am Mittwochvormittag in Waaler Straße/Emmenhauser Straße entwendet. Laut Polizeiangaben handelt es sich um zwei Bienenvölker im Wert von 600 Euro. Es wird um Hinweise an 08191/9320 gebeten. (AZ)