Kurioser Fund in Landsberg: Sachspende enthält Bargeld

Plus Im Landsberger Gebrauchtwarenladen "Flohquadrat“ wird ein Geldbetrag entdeckt. Nun wird nach der Besitzerin gesucht.

Nicht selten werden Gegenstände im Landsberger Gebrauchtwarenladen „Flohquadrat“ gespendet. Doch eine Spende ließen Inhaberin Cora Augustin und ihre Mitarbeiterinnen vergangene Woche staunen: Ein niedriger vierstelliger Geldbetrag versteckte sich darin. Mit einem Aufruf im Landsberger Tagblatt sucht Augustin nun nach der Besitzerin.