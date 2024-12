Unbekannte stehlen Christbäume in Landsberg

Am Wochenende haben Unbekannte von einer Verkaufsfläche im Landsberger Norden zwei Christbäume gestohlen. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise aus der Bevölkerung.

Tatzeitraum war laut Polizei zwischen Samstag, 14. Dezember, um 18.45 Uhr bis Sonntag, 15. Dezember, um 14.30 Uhr. Die Verkaufsfläche befindet sich in der Lechwiesenstraße in Landsberg. Die Bäume hatten insgesamt einen Wert von knapp 150 Euro. Hinweise an die Polizei unter Telefon 08191/9320. (AZ)