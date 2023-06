Unbekannte stehlen Fahrrad von Schulgelände in Landsberg

In Landsberg wird ein abgesperrtes Mountainbike gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Zwischen Montagmorgen und Montagnachmittag ist am Schulzentrum in der Platanenstraße in Landsberg ein versperrtes Fahrrad entwendet worden.

Es handelt sich laut Polizei um ein grau-oranges Mountainbike der Marke Bulls, das rund 500 Euro wert sein soll. Die Polizeiinspektion Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ)

