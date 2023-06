Unbekannte zerkratzen einen Kleinwagen in Landsberg

Unbekannte beschädigen das Auto einer Landsbergerin. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Die Landsberger Polizei sucht Zeugen einer Sachbeschädigung an einem Auto. Demnach ist am Freitag in der Zeit von 14 bis 17 Uhr im Römerhang in Landsberg der Wagen einer 32-jährigen Landsbergerin zerkratzt worden.

Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Bei dem beschädigten Pkw handelt es sich um einen lauen Kleinwagen. Die Polizei bittet Zeugen sich unter Telefon 08191/9320 mit der Polizeiinspektion Landsberg in Verbindung zu setzten. (AZ)

