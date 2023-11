Unbekannte zerkratzen Türen und Kofferraumdeckel eines Autos

Der Wagen war im Bereich der Landsberger Mittelschule geparkt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Im Verlauf des Mittwochvormittags sind an einem im Bereich der Mittelschule in der Fritz-Beck-Straße in Landsberg geparkten Auto die beiden Türen der Fahrerseite sowie der Kofferraumdeckel mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt worden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro, teilt die Polizei mit.

Wer hat Beobachtungen gemacht? Die Polizeiinspektion Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um Hinweise zu dem Vorfall. (AZ)

Lesen Sie dazu auch