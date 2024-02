Unbekannte zerstechen Reifen eines geparkten Autos

Der Wagen stand in der Schwaighofstraße in Landsberg. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen ist an einem in der Schwaighofstraße in Landsberg geparkten Mercedes der hintere rechte Reifen zerstochen worden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro, teilt die Polizei mit.

Wer hat Beobachtungen gemacht? Die Polizeiinspektion Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ)

