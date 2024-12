Unbekannter beschädigt Außenspiegel eines geparkten Autos

Im Zeitraum von Mittwoch, 18. Dezember, gegen 12 Uhr, bis Dienstag, 24. Dezember, gegen 8 Uhr ist der geparkte, schwarze Renault Clio einer 35-jährigen Landsbergerin im Bereich des Außenspiegels beschädigt worden. Der Wagen der Frau war in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz am Klösterl in Landsberg abgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Wer hat Beobachtungen gemacht? Hinweise an die Polizei in Landsberg unter Telefon 08191/9320. (AZ)

