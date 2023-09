Unbekannter beschädigt Auto mit Einkaufswagen

An dem in Landsberg geparkten Wagen entsteht hoher Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen der Unfallflucht.

In der Zeit zwischen Montagmittag und Montagabend ist ein an einem Getränkemarkt in der Ziegeleistraße in Landsberg geparkter Wagen mit einem Einkaufswagen angefahren worden. Laut Polizeibericht wurde das Auto an der Heckklappe sowie an der Stoßstange am Heck erheblich beschädigt.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro. Die Polizeiinspektion Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ)

