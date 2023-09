Unbekannter beschädigt Auto und flüchtet von Unfallstelle

In Landsberg wird der Außenspiegel eines geparkten Autos angefahren. Jetzt sucht die Polizei Zeugen des Unfalls.

Einen Schaden in Höhe von rund 200 Euro hinterließ ein Unbekannter, der am Freitagnachmittag in Landsberg eine Unfallflucht begangen hat. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Verkehrsunfall gegen 15.30 Uhr in der Iglinger Straße. Dabei touchierte der unbekannte Unfallverursacher den linken Außenspiegel eines geparkten Pkw. Der Unbekannte wartete weder eine angemessene Zeit, noch hinterließ er eine Nachricht oder meldete den Unfall auf einer Polizeidienststelle.

Personen die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landsberg unter der Telefonnummer 08191-932-0 zu melden. (AZ)

