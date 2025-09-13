Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten

Landsberg: Unbekannter beschimpft und bespuckt 16-Jährigen

Landsberg

Unbekannter beschimpft und bespuckt 16-Jährigen

Ein Unbekannter rammt einen jungen ukrainischen Fahrradfahrer absichtlich mit seinem Rad und beschimpft ihn daraufhin. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zur Tat.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei Landsberg ermittelt gegen einen unbekannten Mann, der mit ausländerfeindlichen Beleidigungen aufgefallen ist.
    Die Polizei Landsberg ermittelt gegen einen unbekannten Mann, der mit ausländerfeindlichen Beleidigungen aufgefallen ist. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    Ein 16-jähriger Jugendlicher aus der Ukraine war am Freitagabend gegen 19.50 Uhr in Landsberg mit seinem Pedelec auf der Breslauer Straße unterwegs. Ein ihm entgegenkommender unbekannter Fahrradfahrer fuhr dem Jugendlichen laut Polizei absichtlich frontal in sein Fahrrad. Der 16-Jährige stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. Der Unbekannte beschimpfte, beleidigte und bespuckte den Jugendlichen. Der Mann war laut Polizei bereits in der Vergangenheit mit ausländerfeindlichen Beleidigungen aufgefallen. Die Polizei hat Ermittlungen gegen den Unbekannten eingeleitet. Zeugen des Vorfalls können sich telefonisch unter 08191 9320 bei der Polizeiinspektion Landsberg melden. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden