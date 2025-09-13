Unbekannter beschimpft und bespuckt 16-Jährigen

Ein 16-jähriger Jugendlicher aus der Ukraine war am Freitagabend gegen 19.50 Uhr in Landsberg mit seinem Pedelec auf der Breslauer Straße unterwegs. Ein ihm entgegenkommender unbekannter Fahrradfahrer fuhr dem Jugendlichen laut Polizei absichtlich frontal in sein Fahrrad. Der 16-Jährige stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. Der Unbekannte beschimpfte, beleidigte und bespuckte den Jugendlichen. Der Mann war laut Polizei bereits in der Vergangenheit mit ausländerfeindlichen Beleidigungen aufgefallen. Die Polizei hat Ermittlungen gegen den Unbekannten eingeleitet. Zeugen des Vorfalls können sich telefonisch unter 08191 9320 bei der Polizeiinspektion Landsberg melden. (AZ)

