In der Zeit vom späten Sonntagvormittag bis zum Montag, in den frühen Morgenstunden, ist ein bislang unbekannter Täter in eine Bäckereifiliale in der Münchener Straße im Landsberger Osten eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, entwendete er dort Bargeld.

Wer hat Beobachtungen gemacht? Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08191/9320. (AZ)