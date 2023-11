Unbekannter dringt in Räume eines Pizza-Lieferdiensts ein

Aus den Räumen eines Pizza-Lieferdiensts in Landsberg wird Bargeld gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen Dienstagabend, 22 Uhr, und Mittwochvormittag, 11 Uhr, ist ein unbekannter Mann über ein Erdgeschossfenster in die Räume eines Pizza-Lieferdienstes an der Spöttinger Straße in Landsberg eingedrungen. Der Unbekannte entwendete laut Polizei Geld aus einer Geldkassette und einer Spardose.

Der Beuteschaden beträgt rund 550 Euro. Zeugen, die Auffälligkeiten im Bereich des Tatorts feststellten haben, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Landsberg unter der Telefonnummer 08191/9320 zu wenden. (AZ)

