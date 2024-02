Unbekannter fährt Auto an und flüchtet danach

Auf dem Parkplatz eines Hotels in Landsberg wird ein Wagen beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist ein auf dem Parkplatz eines Hotels in der Graf-Zeppelin-Straße in Landsberg geparkter Pkw im Heckbereich angefahren und erheblich beschädigt worden.

Der Verursacher flüchtete anschließend unerkannt von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern, teilt die Polizei mit. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Die Polizeiinspektion Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ)

Lesen Sie dazu auch