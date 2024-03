Unbekannter fährt geparktes Auto an und flüchtet

Die Unfallflucht ereignete sich auf einem Parkplatz in Landsberg. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Am Montag ereignete sich zwischen 14 und 16 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogerie- und Supermarkts in der Augsburger Straße in Landsberg eine Verkehrsunfallflucht. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, wurde ein blauer Renault Master an der Schiebetür auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug verursacht. Dessen Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Landsberg unter der Telefonnummer 08191/9320 entgegen. (AZ)

