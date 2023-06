Unbekannter stiehlt E-Scooter am Bahnhof Schule

Ein 17-Jähriger aus Penzing hatte den Roller abgeschlossen abgesperrt. Als er am Freitagnacht zurückkam, war das Fahrzeug trotzdem weg.

Am Bahnhof Schule beziehungsweise in der Frühlingstraße in Landsberg ist am Freitagabend ein E-Scooter entwendet worden. Wie es im Polizeibericht heißt, stellte ein 17-jähriger Penzinger seinen schwarzen E-Scooter der Marke Xiaoben am Bahnhof Schule ab und versperrte diesen mit einem Schloss. Ein bislang unbekannter Täter überwand die Schließvorrichtung und entwendete den Roller.

Als der 17-Jährige gegen 23.15 Uhr zurückkehrte, bemerkte er den Diebstahl. Die Landsberger Polizei (Telefon 08191/9320) bittet um Hinweise. (AZ)