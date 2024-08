Unbekannter Täter flieht nach Anfahrunfall in der Von-Kühlmann-Straße

In der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen ist in Landsberg eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug gegen einen schwarzen Linienbus gefahren. Der Bus war auf dem Parkplatz am Papierfleck abgestellt. Der Unfall verursachte einen Kratzer am Bus hinten rechts. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Offenbar setzte der Unfallverursacher seine Fahrt im Anschluss fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, oder die Polizei zu verständigen. Deshalb bittet die Polizei um Hinweise. (AZ)