Unbekannter verursacht Schaden an einem geparkten Pkw

Im Zeitraum von 23. bis 25. November wurde ein am Wiesenring in Landsberg geparkter Kleintransporter durch einen unbekannten Täter beschädigt. Der Eigentümer des Fahrzeugs bemerkte laut Polizeibericht am Morgen des 25. November mehrere tiefe Kratzer im Lack an seinem zuvor unbeschädigtem Fahrzeug.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2500 Euro, teilt die Polizei mit. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landsberg unter der Telefonnummer 08191/932-0 zu melden. (AZ)