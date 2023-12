Unbekannter zerkratzt drei Autos und richtet hohen Schaden an

In Landsberg werden drei Autos mutwillig beschädigt. Die Fahrzeuge parkten vor einem Fitnessstudio. Die Polizei sucht mögliche Zeugen des Vorfalls.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind drei vor einem Fitnessstudio in der Augsburger Straße in Landsberg geparkte Autos beschädigt worden. Die Polizei bittet um Hinweise von möglichen Zeugen der Tat.

Nach Angaben der Polizei wurden neben den Motorhauben, die Kotflügel und auch die Dächer der Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf etwa 18.000 Euro.

Wer hat Beobachtungen gemacht? Die Polizeiinspektion Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ)

