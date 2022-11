Landsberg

vor 32 Min.

„Unendlich Brot“: Neues Brot-Fachgeschäft in Landsberg

Einst Bücher, jetzt Brot – dieser Laden in der Fußgängerzone bietet, was Menschen brauchen. Auf dem Bild: Filialleiter Manuel Settele mit Christine Krause (links) und Elsa Dubos (rechts). Die Französin präsentiert passenderweise ein Baguette.

Plus Einst Bücher, jetzt Brot: In der Landsberger Altstadt hat ein neuer Brotladen mit einem etwas anderen Konzept eröffnet.

Von Ulrike Reschke

Den ganzen Tag über duftet es aus einem neuen Fachgeschäft in der Fußgängerzone verführerisch nach frisch gebackenem Brot. Der heimelige Duft lockt viele Passanten in den kleinen Laden mit dem großen Brotsortiment: „Unendlich Brot“ mit Stammsitz in Bobingen. Bäckermeister André Heuck backt dort mit seiner 30-köpfigen Bäckermannschaft Brot und Kleingebäck in Bioqualität. Mit „Unendlich Brot“ setzte er ein Konzept um, das bereits bei der Gründung in Bobingen 2018 sein Traum war: Brot, Brot und nochmals Brot zu verkaufen. Mit einer ersten Filiale startete er in diesem Jahr in München, eine Woche später eröffnete er in Landsberg. Das Spezialgeschäft in der Fußgängerzone, wo vor einigen Jahren Bücher verkauft wurden, ist inzwischen zu einem festen Anlaufpunkt für viele geworden. Das Konzept, handwerkliche Bio-Bäckerware aus Roggen- und Dinkelmehl anzubieten, geht offensichtlich auf.

