Unfall auf der A96 sorgt für Verkehrsbehinderungen

Auf der A96 bei Landsberg ist es in Fahrtrichtung München am späten Freitagmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Folge ist ein langer Stau. Wie ein Sprecher der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck mitteilt, ist hinter der Ausfahrt Landsberg-West ein Anhänger seitlich in einen Lkw geprallt. Es laufe Dieselkraftstoff aus.

Der Verkehr werde in den großen Kreisverkehr abgeleitet, so der Polizeisprecher. Über die dortige Auffahrt in Fahrtrichtung München können die Fahrzeuge dann aber wieder auf die Autobahn. (AZ)