Unfall auf der B17: Pkw gerät auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern

Am Mittwochmittag ist es auf der B17 bei Landsberg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war gegen 12.30 Uhr ein 21-jähriger Mann aus dem Landkreis Augsburg mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Norden im zweispurig ausgebauten Bereich unterwegs.

Der Fahrer kam aufgrund der regennassen Fahrbahn und vermutlich nicht an diese Verhältnisse angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und touchierte die Mittelleitplanke. Das stark beschädigte Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Fahrbahn musste gereinigt werden. Am Pkw entstand ein Sachschaden von rund 21.000 Euro, so die Polizei. Der 21-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt. (AZ)