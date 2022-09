Unfall bei Landsberg: Wer hatte wirklich Grün an der Ampel?

An der A96-Anschlussstelle Landsberg-Nord ereignet sich ein Unfall mit mehreren Verletzten. Beide Fahrer sagen gegenüber der Polizei aus, dass sie Grün hatten. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Nach einem Vorfahrtsunfall, der sich am Montagabend, an der Autobahnauffahrt bei Landsberg-Nord ereignet hat, sucht die Polizei nach Zeugen. Laut Pressebericht wollte ein von Landsberg kommender 18-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Ostallgäu gegen 18 Uhr nach links auf die Autobahn A96 in Fahrtrichtung Lindau abbiegen. Gleichzeitig wollte ein aus Richtung Kaufering kommender 28-jähriger Autofahrer aus Kaufering geradeaus nach Landsberg fahren und kollidierte frontal mit der Beifahrerseite des abbiegenden Fahrzeugs. Beim Unfall wurden die drei Mitfahrer des 28-Jährigen leicht verletzt.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro. Beide Fahrer gaben gegenüber der Polizei an, dass die Ampel für sie Grün gezeigt hatte. Da der Unfallhergang ohne unbeteiligte Zeugen nicht eindeutig zu ermitteln ist, werden Zeugen des Unfalls dringend gebeten, sich bei der Polizei Landsberg unter der Telefonnummer 08191/932-0 zu melden. (AZ)

