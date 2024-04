Unfall beim Ein- und Ausparken in Landsberg

Zwei Autofahrerinnen übersehen sich. Das hat Folgen. Beim Zusammenstoß entsteht Sachschaden.

Am Mittwoch hat sich in Landsberg ein laut Polizei kurioser Verkehrsunfall ereignet. Zwei Autofahrerinnen wollten gleichzeitig aus einer beziehungsweise in eine Parklücke fahren, ohne aufeinander zu achten.

Nach Angaben der Polizei wollte eine 66-jährige Frau aus Fuchstal rückwärts in eine Parklücke einfahren, während eine 48-jährige Frau aus Nassenhausen zeitgleich rückwärts aus ihrer Parklücke ausfahren wollte. Die Fahrerinnen übersahen die jeweils andere und es kam zum Zusammenstoß, bei dem ein Sachschaden von insgesamt rund 3500 Euro entstand. (AZ)

