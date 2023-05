Unfall in Landsberg: Autofahrer richtet großen Schaden an

Ein 22-jähriger Autofahrer kommt auf dem Hindenburgring in Landsberg von der Straße ab. Dabei fliegen die Fetzen.

Einen erheblichen (Flur-)Schaden hat am frühen Montagmorgen ein 22-jähriger Autofahrer in Landsberg angerichtet. Laut Polizei war er gegen 3.40 Uhr auf dem Hindenburgring Richtung Norden unterwegs, als er in der langgezogenen Rechtskurve nach der Kirche "Zu den Heiligen Engeln" nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Auch an Zaun und Gehölzen entsteht bei dem Unfall erheblicher Schaden

Er durchbrach einen Zaun, und da sich dahinter ein Abhang befand, schleuderte der Pkw über den dortigen Hang bis zum Radweg der Spöttinger Straße. Teile des Zauns wurden abgerissen und bis zu 30 Meter weggeschleudert. Abgerissenes Astwerk von Sträuchern und kleineren Bäumen bohrte sich in den Pkw. Der junge Mann wurde bei dem Unfall verletzt und kam zur ärztlichen Behandlung in das Krankenhaus Landsberg. Da es sich bei dem verunfallten und stark beschädigten Pkw um ein E-Auto handelte, übernahm die Bergung ein speziell beschulter Abschleppdienst.

Gründe für den Unfall dürften in der gefahrenen, zu hohen Geschwindigkeit liegen, aber auch in der Alkoholisierung des jungen Mannes von weit über einem Promille, wie die Polizei informiert. Der Führerschein des verunglückten Autofahrers wurde noch vor Ort sichergestellt und es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Sachschaden an Pkw, Zaun und den Sträuchern wird auf über 50.000 Euro geschätzt. (AZ)

