Unfall in Landsberg: Autofahrerin übersieht Radfahrer

Bei einem Unfall in Landsberg ist ein Radfahrer mittelschwer verletzt worden.

Eine Autofahrerin will in Landsberg in ein Grundstück fahren. Dabei übersieht sie einen Radfahrer und erfasst ihn mit ihrem Wagen frontal.

Frontal von einem Auto erfasst wurde ein Radfahrer am Dienstagabend in der Von-Kühlmann-Straße in Landsberg. Dabei zog sich der Mann mittelschwere Verletzungen zu, wie die Polizei meldet. Der 67-Jährige aus dem Landkreis war mit seinem Fahrrad auf einem Fahrradstreifen stadteinwärts unterwegs, als eine 36-jährige Frau aus dem Landkreis mit ihrem Wagen in eine Einfahrt abbiegen wollte. Dabei kreuzte sie den Fahrradstreifen und übersah den Fahrradfahrer, der frontal erfasst wurde. Der Radfahrer stürzte und wurde mittelschwer verletzt. Insgesamt entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 1200 Euro. (lt) Lesen Sie dazu auch Penzing Plus Bombenfund in Penzing ist wohl nicht der letzte

