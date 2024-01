Unfall in Landsberg: Geparktes Auto angefahren und geflüchtet

Auf einem Supermarktparkplatz wird ein Auto beschädigt. Die Polizei sucht den Verursacher und bitte um Hinweise. Der Sachschaden liegt bei rund 3000 Euro.

Am Dienstag zwischen 8.05 und 8.15 Uhr ist ein auf dem gemeinsamen Parkplatz eines Supermarkts und einer Drogerie in der Augsburger Straße in Landsberg geparkter Mercedes am hinteren linken Eck angefahren und beschädigt worden.

Wie die Polizei meldet, flüchtete der Verursacher unerkannt von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Die Polizeiinspektion Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ)

