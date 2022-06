Unfall nach gefährlichem Wendemanöver auf der B17 bei Landsberg

Eine Frau wendet ihren Wagen auf der B17 bei Landsberg. Ein Autofahrer kann ihr gerade noch ausweichen.

Nach einem gefährlichen Wendemanöver auf der vierspurig ausgebauten B17 bei Landsberg ist am Montagmorgen ein Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro entstanden. Eine Frau war in falscher Richtung zum Kreisverkehr zurückgefahren.

Wie die Polizei meldet, fuhr eine 74-jährige aus Tirschenreuth kurz nach 9 Uhr mit ihrem Wagen vom Kreisverkehr Landsberg-West auf die B17 in Richtung Augsburg. Etwa 100 Meter nach dem Kreisverkehr wendete sie und fuhr auf der linken Fahrspur zurück in Richtung Kreisverkehr. Dabei kamen ihr ein Lastwagen auf der rechten sowie ein Pkw auf der linken Fahrspur entgegen.

Ein Autofahrer kann noch ausweichen

Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, zog der 67-jährige Autofahrer aus dem Landkreis Augsburg nach rechts. Deswegen kam es zu einem Streifzusammenstoß mit dem in gleicher Richtung fahrenden Lastwagen. Der 57-jährige Lkw-Fahrer aus dem Landkreis Augsburg blieb ebenso unverletzt, wie beiden Fahrer der Pkws. (lt)

