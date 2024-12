Unfallflucht auf dem Berufsschulparkplatz in Landsberg

Am Dienstagmorgen parkte ein 20-jähriger Mann aus dem Landkreis Landsberg seinen Mitsubishi auf dem Parkplatz der Berufsschule in der Spitalfeldstraße in Landsberg. Als er gegen 13.30 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, musste er einen Schaden an der hinteren linken Stoßstange in Form von Kratzern und Dellen feststellen, teilt die Polizei mit. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Insgesamt entstand an dem Mitsubishi ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 08191/9320. (AZ).

