Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz in Landsberg

Am Montagmittag parkte eine 67-jährige Frau aus dem Landkreis Landsberg ihren weißen BMW auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Max-von-Eyth-Straße in Landsberg. Als sie zu ihrem Fahrzeug nach dem Einkauf zurückkehrte, musste sie einen frischen Unfallschaden an der hinteren rechten Stoßstange in Form von Kratzern feststellen.

Der Unfallverursacher hatte sich laut Polizeibericht von der Örtlichkeit entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An dem BMW entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Die Polizei Landsberg bittet um Hinweise unter Telefon 08191/9320. (AZ)