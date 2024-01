Unfallflucht in der Tiefgarage in der Landsberger Lechstraße

Beim Ein- und Ausparken in einer Tiefgarage in Landsberg wird ein Audi A3 beschädigt. Dabei entsteht ein Schaden von rund 5000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Landsberger Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Samstag zwischen 19.20 und 22.30 Uhr in der Tiefgarage in der Lechstraße in Landsberg ereignet hat.

Laut Polizeibericht beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken einen in der Tiefgarage abgestellten weißen Audi A3. An der Beifahrerseite entstand dabei ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro. Der Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Wer hat Beobachtungen gemacht? Die Landsberger Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08191/9320. (AZ)

