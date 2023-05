Landsberg

11:39 Uhr

Unfallflucht in Landsberg: Geparktes Auto angefahren

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Montag am Bahnhof in Landsberg ereignet hat.

Ein Auto, das auf dem Kiesparkplatz am Bahnhof in der Katharinenstraße in Landsberg geparkt war, ist angefahren und beschädigt worden. Der Verursacher fährt davon.

Zwischen Montagmorgen und Montagabend ist auf dem Kiesparkplatz am Bahnhof in der Katharinenstraße in Landsberg ein geparkter Pkw angefahren und beschädigt worden. Der Verursacher, dessen Fahrzeug augenscheinlich rot ist, setzte seine Fahrt fort, ohne sich um seine gesetzlichen Pflichten zu kümmern, meldet die Polizei. Der Unbekannte hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro am linken hinteren Eck des angefahrenen Fahrzeugs. Die Polizeiinspektion Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ) Lesen Sie dazu auch Pürgen Polizei findet bei Verkehrskontrolle Drogen

