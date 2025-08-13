Icon Menü
Landsberg: Unfallflucht in Tiefgarage - 5000 Euro Schaden am Mazda, die Polizei sucht Zeugen.

Landsberg

Landsberg: Unfallflucht in der Tiefgarage

In der Tiefgarage an der Lechstraße in Landsberg wird das Auto eines Mannes aus Augsburg von einem Unbekannten beschädigt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.
    Die Landsberger Polizei sucht nach Unfallflucht in der Tiefgarage in der Landsberger Lechstraße Zeugen.
    Die Landsberger Polizei sucht nach Unfallflucht in der Tiefgarage in der Landsberger Lechstraße Zeugen. Foto: Soeren Stache/dpa (Symbolbild)

    Am Dienstag, 12. August, gegen 11:15 Uhr, stellte ein 35-jähriger Augsburger seinen grauen Mazda 6 in der Parkgarage in der Lechstraße in Landsberg ab. Wie die Polizei in Landsberg mitteilt, fiel ihm, als er gegen 14:05 Uhr zum Fahrzeug zurückkam, ein Streifschaden am Radkasten hinten links auf.

    Vermutlich wurde das Auto beim Ein- oder Ausparken gestreift

    Offenbar hatte ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug den Mazda beim Ein- oder Ausparken gestreift, setzte seine Fahrt jedoch im Anschluss fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern oder die Polizei zu verständigen.

    Der am Fahrzeug des Augsburgers entstandene Schaden beläuft sich laut Polizeibericht auf etwa 5000 Euro. Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Vorfalls um Hinweise unter der Telefonnummer 08191/9320. (AZ)

