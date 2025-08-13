Landsberg: Unfallflucht in der Tiefgarage

Am Dienstag, 12. August, gegen 11:15 Uhr, stellte ein 35-jähriger Augsburger seinen grauen Mazda 6 in der Parkgarage in der Lechstraße in Landsberg ab. Wie die Polizei in Landsberg mitteilt, fiel ihm, als er gegen 14:05 Uhr zum Fahrzeug zurückkam, ein Streifschaden am Radkasten hinten links auf.

Vermutlich wurde das Auto beim Ein- oder Ausparken gestreift

Offenbar hatte ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug den Mazda beim Ein- oder Ausparken gestreift, setzte seine Fahrt jedoch im Anschluss fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern oder die Polizei zu verständigen.

Der am Fahrzeug des Augsburgers entstandene Schaden beläuft sich laut Polizeibericht auf etwa 5000 Euro. Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Vorfalls um Hinweise unter der Telefonnummer 08191/9320. (AZ)