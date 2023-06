Unfallflucht vor Supermarkt in Landsberg

Auf einem Parkplatz in Landsberg wird ein Auto angefahren. Der Verursacher macht sich aus dem Staub.

Die Landsberger Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch gegen 14 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Weilheimer Straße in Landsberg ereignet hat.

Wie die Polizei meldet, parkte eine 83-jährige Frau aus Pürgen ihren grauen Skoda für eine Viertelstunde auf dem Parkplatz. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen frischen Streifschaden am vorderen, rechten Radlauf fest. Der Verursacher hatte sich vermutlich unbemerkt aus dem Staub gemacht. Die Polizei geht von einem Sachschaden von rund 1500 Euro aus und bittet mögliche Zeugen sich bei der Landsberger Polizei unter Telefon 08191-9320 zu melden. (AZ)

