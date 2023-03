Landsberg

vor 34 Min.

Wurde am Unfallschwerpunkt Katharinenberg eine Markierung falsch angebracht?

An der Stopp-Stelle unterhalb des Katharinenbergs in Landsberg wurde auch eine Haltelinie angebracht.

Plus Die Unfallstelle unterhalb des Katharinenbergs in Landsberg soll entschärft werden. Diskussionen gibt es um eine Haltelinie.

Von Thomas Wunder

An der Kreuzung unterhalb des Katharinenbergs in Landsberg haben sich in der Vergangenheit immer wieder Unfälle ereignet, weil Autofahrer bergab fahrende Radfahrende übersehen haben. Um die Situation an der Einmündung zu entschärfen, wurden Anfang Dezember vom Stadtrat mehrere Maßnahmen beschlossen und einige davon in den Weihnachtsferien umgesetzt. Unter anderem wurden in der Dominikus-Zimmermann-Straße ein Stoppschild aufgestellt und eine Haltelinie auf der Fahrbahn aufgebracht. Allerdings an der falschen Stelle, wie LT-Leser Florian Boos aus Eching festgestellt hat.

