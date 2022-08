Landsberg

05:56 Uhr

Unruhe im Landsberger Klinikum: Vorstand Marco Woedl äußert sich

Plus Im Landsberger Klinikum gibt es Kritik an der Leitung. Der Verwaltungsrat stimmt sogar über die Zukunft von Vorstand Marco Woedl ab. Was er besser machen will.

Von Dominik Stenzel

Im Landsberger Klinikum rumort es: Zuletzt sorgte bereits eine von mehr als 200 Beschäftigten unterzeichnete Unterschriftenliste für Unruhe, in der der Leitung insbesondere mangelnde Kommunikation über die Pläne für die Neuausrichtung der Unfallchirurgie/Orthopädie vorgeworfen wird. Nun gab es im Verwaltungsrat sogar eine Abstimmung über die Zukunft von Vorstand Marco Woedl. Wie sich der Klinikchef dazu äußert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen