Landsberg

13:00 Uhr

So versorgt die Pumpstation der Teufelsküche Landsberg mit Trinkwasser

Plus Die Teufelsküche bei Pitzling besuchen viele wegen der idyllischen Lage, und um sich für den weiteren Wanderweg zu stärken. Wie viel Technik sich unter der Gastronomie befindet, bleibt den meisten verborgen.

Von Vanessa Polednia

Wer aus Richtung Landsberg im Wildpark die Wildschweine und das Damwild grüßt und weiter an der Staustufe 15 vorbei nach Pitzling läuft, kommt wie so viele Wanderer, Joggerinnen und Spaziergänger an der malerischen Teufelsküche vorbei. Auffällig ist dabei das Gebäude an dieser Stelle. Im Ausflugslokal namens Teufelsküche kann man seinen Durst und Hunger stillen. Doch während die Gäste auf der Terrasse die ruhige und sonnige Idylle genießen, ist es im Keller des Gebäudes laut und kühl.

