Unter falscher Identität eingereist: Mann steht in Landsberg vor Gericht

Plus Einem 34-Jährigen aus Pakistan wird vorgeworfen, mit falschen Angaben seine Duldung erschlichen zu haben. Im Prozess legt er ein umfassendes Geständnis ab.

Von Gerd Lodenkämper

Vor dem Amtsgericht in Landsberg hatte sich unlängst ein 34-jähriger pakistanischer Staatsangehöriger wegen des Erschleichens von Aufenthaltstiteln zu verantworten. Der gelernte Maler war 2011 ins Bundesgebiet eingereist und hatte unter anderem angegeben, afghanischer Staatsbürger und 1992 in der afghanischen Provinz Paktika geboren worden zu sein. Unter diesen Personalien hatte er auch seinen Asylantrag gestellt, der abgelehnt wurde, sodass er seit Ende 2014 verpflichtet war, die Bundesrepublik zu verlassen.

2021 wurden vom Angeklagten dann ein pakistanischer Reisepass und ein pakistanischer Ausweis vorgelegt – mit dem Jahr 1988 als Geburtsjahr und gänzlich anderem Namen. Die Staatsanwaltschaft erwirkte einen Strafbefehl über 90 Tagessätze à 60 Euro, gegen den der Beschuldigte Einspruch einlegte. Nun klagte ihn die Staatsanwaltschaft an, in zwei Fällen gegenüber dem Landratsamt falsche Angaben gemacht und sich so seine Duldung erschlichen zu haben.

