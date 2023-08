Landsberg

Unterm Regenbogen isst Landsberg bunt

Plus Die Tafel der Kulturen "Landsberg isst bunt" lockt viele Menschen auf den Lady-Herkomer-Steg. Dort kommen Alt- und Neu-Landsberger, Einheimische und Besucher zusammen.

Von Hertha Grabmaier

Etliche kleine, zarte Brückenbauten waren zu beobachten, bei vielen Menschen jeden Alters, die am Samstag hoch über dem Lech, auf dem Lady-Herkomer-Steg, an einer langen, mit allerlei Knabbereien und Buntstiften liebevoll geschmückten weißen Tafel zum gemeinsamen Feiern Platz genommen hatten. Das entsprach genau dem Motto des Fests, Brücken zu bauen zwischen den verschiedenen Kulturen, die in Landsberg zu Hause sind.

Thomas Diemer aus Landsberg setzte sich spontan zu Zakie Adham und Khanema Khalil, zwei sympathischen jungen Frauen, die vor fünf Jahren aus Syrien gekommen waren und ihn freundlich an ihrer Tafel und zu ihren Lieblingsgerichten willkommen hießen. "Wir wollen mit Deutschen zusammen feiern", erzählten die beiden, denen es in Landsberg sehr gut gefällt. Die Integrationsbeauftragte der Stadt, Daniela Moritz, die das Brückenfest mit Mitarbeitern des Mehrgenerationenhauses der Arbeiterwohlfahrt (AWO), der Diakonie Herzogsägmühle und dem Quartiersmanagement am Papierbach organisiert hatte, warf besorgte Blicke gen Himmel, an dem sich für das Fest nichts Gutes zusammenbraute.

