Unternehmerfrühstück zum Thema Europa und Geopolitik

Landrat Thomas Eichinger lädt ins Landsberger Landratsamt ein. Der Referent hat auch den Nahen Osten im Blick.

Ein Treffen mit zahlreichen Unternehmen aus dem Landkreis Landsberg fand beim 13. Unternehmerfrühstück des Landrats Thomas Eichinger ( CSU) statt. Begrüßen konnte er dazu als Gast Dr. Andreas Lenz (CSU), den Fachpolitischen Sprecher für Energie und Nachhaltigkeit aus dem Deutschen Bundestag. Mehr als 60 Teilnehmer informierten sich im Landratsamt zu aktuellen geopolitischen Entwicklungen, der sicherheitspolitischen Lage sowie den aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen, teilt das Landratsamt mit.

Unternehmen sowie Politik beschäftigen aktuell zahlreiche Herausforderungen und Veränderungen wie im Nahen Osten, bei denen die Auswirkungen oftmals nicht mehr vorhersehbar sind, leitete Thomas Eichinger ein. Andreas Lenz berichtete deshalb mit einem besonderen Fokus auf aktuelle geopolitische Entwicklungen sowie der sicherheitspolitischen Lage in Europa. Er wies auf die enorme Bedeutung eines gemeinsamen Europas hin und erläutert die aktuellen Zahlen zum Zwei-Prozent-Ziel der Nato, der Verteidigungsbereitschaft und der Ressourcenbündelung, aber auch der Schwierigkeit einer immer komplexeren Geopolitik.

Beim Unternehmerfrühstück in Landsberg zum Thema Europa und Geopolitik sorgte das Duo Klangzeit mit Marie-Josefin Melchior und Johann Zeller für die musikalische Unterhaltung. Foto: Julian Leitenstorfer/Landratsamt

Der Gastredner berichtete über die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung in den einzelnen EU-Ländern, Zahlen zum aktuellen Innovations- und Geschäftsklima sowie den immer noch anhaltenden Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die hohen Energiekosten in der Industrieproduktion. Entwicklungen, die Unternehmen mit den verschiedensten Auswirkungen im Landkreis treffen und beschäftigen. Begleitet wurde die Veranstaltung mit weltmusikalischer Frischluft vom Duo Klangzeit mit Marie-Josefin Melchior und Johann Zeller. Sie glänzten mit einer groovigen und spritzigen Bandbreite an konzertanter Weltmusik und führten musikalisch durch Europa.

Der Landkreis Landsberg profitiert in vielfältiger Weise von EU-Fördergeldern, beispielsweise in den Bereichen Bildung, erneuerbare Energien, Klima- und Umweltschutz wie dem Future Forest Projekt, Hochwasserschutz, Fachkräftegewinnung, Museen und Freizeiteinrichtungen. Ein solches Beispiel ist die LAG Lechrain, die aus Fördermitteln des europäischen Leader-Programmes Projekte finanziell unterstützt und aktuell zur Ideeneinreichung in Bereichen wie Mobilität, Tourismus, Freizeit und Kultur, Umwelt- und Naturschutz, Klimawandel und nachhaltige Energieversorgung aufruft. (AZ)

