Landsberg

18:30 Uhr

Anwohner wehren sich gegen Bauprojekt in der Schwaighofsiedlung

Franz J. Robrecht hat Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl 167 Unterschriften gegen einen Neubau in der Schwaighofsiedlung in Landsberg übergeben.

Plus Erneut sorgt ein Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage für Unruhe unter den Nachbarn. Ein ähnliches Projekt wurde vor zwei Jahren abgelehnt.

Erneut sorgt ein Bauvorhaben in der Landsberger Schwaighofsiedlung für Unruhe. Auf einem rund 950 Quadratmeter großen Grundstück an der Ecke Hopfengartenstraße/Adam-Vogt-Straße ist ein Gebäude mit 16 Wohneinheiten geplant. Am Mittwoch wird im Bauausschuss des Stadtrats darüber beraten. Zwei Tage vorher hat Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) 167 Unterschriften besorgter Anwohnerinnen und Anwohner erhalten, die den Neubau verhindern möchten. Die Schwaighofsiedlung verträgt keine weiteren Belastungen, ist deren Meinung.

In der Schwaighofsiedlung gibt es Siedlungshäuser, Reihenhäuser, Doppelhäuser und Einfamilienhäuser. Vor ein paar Jahren sind auch Mehrfamilienhäuser hinzugekommen, unter anderem in der Altöttinger Straße 7 a+b und in der Adam-Vogt-Straße 16 a+b. Letzteres liegt in unmittelbarer Nähe des Grundstücks (Adam-Vogt-Straße 7), das nun neu bebaut werden soll. Als vor zwei Jahren in der Altöttinger Straße 13 ein dreigeschossiges Gebäude mit elf Wohneinheiten errichtet werden sollte, regte sich wie jetzt Widerstand unter den Nachbarn. Es wurden Unterschriften gesammelt, um eine Maximalbebauung frei werdender Grundstücke mit "überdimensionierten Mehrfamilienhäusern" zu verhindern. Mit Erfolg: Der Bauausschuss lehnte das Projekt mehrheitlich ab und der Bauträger zog seine Anfrage zurück. Mittlerweile wurde das Einfamilienhaus saniert.

