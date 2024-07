Unvergesslicher Ausflug zum Achensee

Der ASV-Arbeiter- und Sozialverein e.V. veranstaltete kürzlich einen beeindruckenden Tagesausflug zum malerischen Achensee, der allen Teilnehmern in bester Erinnerung bleiben wird. Bei optimalem Ausflugswetter und strahlendem Sonnenschein startete der voll besetzte Bus pünktlich um 8 Uhr morgens. Der erste Halt führte die Ausflügler zu einem malerischen Parkplatz, an dem eine köstliche Brotzeit serviert wurde. Nach der herzhaften Stärkung setzte der Bus seine Fahrt fort und erreichte bald den imposanten Sylvensteinspeicher, der bereits atemberaubende Ausblicke bot. Die Reise führte weiter nach Achenkirch, wo die Teilnehmer ein leckeres Mittagessen genießen konnten. Anschließend stand eine unvergessliche Schiffsfahrt von Achenkirch nach Pertisau auf dem Programm. Ein kurzer, aber heftiger Gewitterregen beim Verlassen des Schiffs in Pertisau konnte die gute Laune der Teilnehmer nicht trüben. Der Ausblick auf den Achensee und die umliegenden Alpen entschädigte für die Wetterkapriolen. Der Nachmittag stand den Gästen zur freien Verfügung, wo viele die Gelegenheit nutzten, den charmanten Ort Pertisau zu erkunden und die beeindruckende Natur des Achensees zu genießen. Auf der Rückfahrt legt der Bus noch einen Zwischenstopp in Bad Heilbronn ein. Bei einer deftigen Brotzeit im schattigen Biergarten ließen die Teilnehmer den gelungenen Tag entspannt ausklingen. Am frühen Abend kehrte die Gruppe zufrieden und voller schöner Erinnerungen nach Hause zurück. Der Ausflug des ASV-Arbeiter- und Sozialvereins e.V. war ein voller Erfolg und zeigte einmal mehr, wie gut organisierte Vereinsaktivitäten das Gemeinschaftserlebnis fördern können.

Hans Bauer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Achensee Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ausflug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis