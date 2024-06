Unwetter sorgt bei Feuerwehren im Kreis Landsberg für viel Arbeit

Am Mittwoch zog ein Unwetter über den Landkreis Landsberg. Auf der A96 wurde eine vom Wasser eingeschlossene Person aus einem Auto gerettet.

Am Mittwoch zog ein schweres Unwetter über den Landkreis Landsberg. Das bescherte mehreren Feuerwehren viel Arbeit und Autofahrer benötigten vor allem auf der A96 viel Geduld. Dort musste auch eine Person aus ihrem Auto gerettet werden, das bereits von Wasser umschlossen war.

Über den Vorfall, der sich gegen 18.30 Uhr ereignete, berichtete Penzings Kommandant Peter Brandenburg gegenüber unserer Redaktion. Zum genauen Hergang konnte er keine Angaben machen, da die Penzinger Kameraden zu der Zeit an anderer Stelle gefordert waren und eine andere Wehr sich um die eingeschlossene Person kümmerte. Auf Höhe Schöffelding stand viel Wasser auf der Fahrbahn, sodass der Verkehr in beide Richtungen von der A96 abgeleitet werden musste.

Kilometer lange Staus auf der A96

Die Folge waren kilometerlange Staus. In Richtung München stockte der Verkehr gegen 19 Uhr bereits ab der Anschlussstelle Landsberg Nord. Viele Autofahrer nutzten die Möglichkeit und fuhren Landsberg Ost ab und auf der parallel zur Autobahn verlaufenden Kreisstraße weiter. Doch auch da war auf Höhe von Schöffelding Schluss, weil dort ebenfalls das Wasser auf der Straße stand. Der Verkehr wurde über eine schmale Brücke über die Autobahn und durch den Ort geleitet. Östlich von Schöffelding konnten die Verkehrsteilnehmer dann wieder auf die A96 auffahren. Ein Kanalunternehmen wurde damit beauftragt, die Gefahrenstelle zu beseitigen. Gegen 22.30 Uhr dauerten diese Arbeiten noch an und der Verkehr in Richtung München staute sich immer noch zurück bis auf Höhe des Weilers Stillern. Richtung Lindau hatten Autofahrer zu dem Zeitpunkt hingegen schon wieder freie Fahrt.

Auch andernorts gab es für die Feuerwehren viel zu tun. „Mehrere Keller standen unter Wasser, teilweise bis zu zwei Meter hoch. Auch Geschäfte und Firmen waren betroffen, darunter auch das Cineplex Penzing“, berichtet Kommandant Peter Brandenburg. Unterstützung erhielt die Gemeinde Penzing unter anderem von der Feuerwehr Kaufering. Diese fuhr mit ihrem Abrollbehälter Hochwasser sowie drei Einsatzfahrzeugen zur Unterstützung nach Untermühlhausen. Dort war ein Bach übergelaufen und drohte in den Ort zu fließen. Gemeinsam mit der Wehr aus dem Penzinger Ortsteil konnte hier größerer Schaden verhindert werden.

In Untermühlhausen drohte ein Bach über die Ufer zu treten. Die Feuerwehr aus dem Penzinger Ortsteil erhielt Unterstützung aus Kaufering. Foto: Feuerwehr Kaufering

Zuvor waren auch die Kauferinger im eigenen Gemeindegebiet gefordert. Kurz nach 16.30 Uhr wurde der Vollalarm ausgelöst, nachdem mehrere Notrufe zu vollgelaufenen Kellern und überfluteten Straßen eingingen. Gleichzeitig wurden mehrere Einsatzstellen durch die Feuerwehr abgearbeitet. „Meist konnte das Regenwasser mit Wassersaugern und Wasserschiebern aus den Kellern gepumpt werden, im Bereich der Fußgängerunterführung an der Sporthalle waren mehrere Pumpen im Einsatz, um das Wasser zu entfernen. Auch wurden zahlreiche überflutete Straßen gesperrt“, informiert die Feuerwehr.

In Penzing und deren Straßen-/Autobahnabschnitten waren laut Brandenburg die Gemeindefeuerwehren aus Penzing, Untermühlhausen, Oberbergen, Ramsach und Epfenhausen im Einsatz sowie die Hochwasserkomponenten des Landkreises aus Landsberg, Dießen und Kaufering. Unterstützung kam zudem von den Feuerwehren Hurlach, Windach, Kaufering, Landsberg, Schöffelding und der Kreisbrandinspektion.