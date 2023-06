Landsberg

06:00 Uhr

Urteil in Landsberg wegen verbotener Chats und pornografischer Bilder

Plus Ein junger Mann steht in Landsberg vor Gericht. Kinder und Jugendliche waren das Ziel seiner sexuellen Neigungen.

Von Gerd Lodenkämper

Vor dem Landsberger Amtsgericht musste sich ein 25-jähriger Arbeitssuchender wegen diverser verbotener Chats und Besitz von unerlaubtem Bildmaterial verantworten. Wie Amtsrichterin Katrin Prechtel später in ihrem Urteil ausführte, glich es einem Streifzug durch die kinder- und jugendpornografischen Vorschriften, was dem Angeklagten alles von der Staatsanwaltschaft zur Last gelegt wurde.

Im April 2021 soll der Mann auf seinen Mobiltelefonen über mehrere Hundert kinder- beziehungsweise jugendpornografische Video- und Bilddateien verfügt haben, darunter auch Darstellungen des Missbrauchs von Kleinstkindern und Sodomie. Zwischen Juni 2019 und März 2021 soll er von seiner Wohnung aus über WhatsApp mehrere Chatkonversationen mit augenscheinlich minderjährigen, weiblichen Kindern beziehungsweise Jugendlichen geführt und dabei die kindliche Neugier und das Interesse an sexuellen Themen der jeweiligen Geschädigten ausgenutzt haben, um diese zur Übersendung von Bildern und Videos mit kinder- beziehungsweise jugendpornografischen Inhalten an ihn zu bewegen.

