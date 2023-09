Carla bekommt eine ganz besondere Schultüte

Der erste Schultag ist immer aufregend. Und an die Schultüte erinnern wir uns gerne. Auch die sechsjährige Carla, die in Utting eingeschult wird und eine Schultüte von der Oma genäht bekommt.

Gekauft ist bei dieser Schultüte nur die Kartonage. Ansonsten ist alles Handarbeit. Aus Stoff genäht, die Puppe gefilzt und viele Details gehäkelt. Die sechsjährige Carla, die in Utting eingeschult wurde, hat von ihrer Oma Iris Bihlmaier-Schrodt eine besondere Schultüte bekommen. "Meine Enkelin hat aber vorher sagen können, was ihr gefällt und was nicht. Und das macht sie sehr deutlich", sagt Bihlmaier. DIe 54-Jährige hat eine Großfamilie. Sieben eigene Kinder und drei Enkel. Ihre Kinder sind im Alter von 35 bis 15 Jahren. "Bei uns ist und war immer was los", erzählt sie und der erste Schultag war für all ihre Kinder immer etwas Besonderes. "Ich empfand das nie als anstrengend. Ich habe mit den Kindern oder mit anderen Eltern für alle die Schultüten gebastelt. Alle meine Kinder gingen auf die Pössinger Schule in Landsberg."

Das Leben mit den Kindern zum Beruf gemacht

Die Großfamilie umfasst bei den Kindern schon zwei Generationen, und die Teenie-Zeit empfand Bihlmaier am anstrengendsten. "Nicht wegen der Kinder, sondern für mich, weil man sich zurücknehmen muss und nicht alles bestimmen. Man muss sie lassen." Das Leben mit Kindern hat sie auch zu ihrem Beruf gemacht, denn viele kennen Bihlmaier als Tagesmutter. "Ich habe durchschnittlich fünf Kinder in der Betreuung, im Moment, und ich verbinde so meinen Beruf mit dem Privatleben und hatte nie diesen Spagat zwischen beidem." Das sei für sie eine wertvolle Zeit. Im Moment ist sie schon in Altersteilzeit und arbeitet nur noch von Montag bis Donnerstag.

Gehäkelte Blüten und eine kleine Puppe

Die Schultüte ist sehr besonders mit gehäkelten Blüten und einer kleinen Puppe, ganz in Pink, die auch eine Schultüte in der Hand hat. "Beim Häkeln bin ich Profi, aber beim Filzen der Puppe habe ich mir helfen lassen." Die Kinder von Iris Bihlmaier leben zwar nicht alle im Landkreis, sondern sind verstreut auch in Berlin, Leipzig oder Teneriffa. "Aber wir haben regelmäßig Kontakt und treffen uns oft. Wir halten sehr zusammen", erzählt Carlas Mutter Tamara, 33. Man sei nie einsam, und ihre Tochter sei zwar ein Einzelkind, habe aber ihre Cousins.

Und wie gefällt nun die Schultüte? Carla sagt: "Sehr gut, und sie wird jetzt dann ausgepackt." Am besten habe ihr am ersten Schultag die Schule gefallen. Sie freut sich schon wieder hinzugehen. Gefüllt ist die Tüte, das hat Iris BIhlmaier verraten, ganz traditionell mit Süßigkeiten.

