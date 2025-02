Valentinstag Aktion an Landsberger Berufsschulen: Rosen, Romantik und Aufklärung

Liebe liegt in der Luft, doch in diesem Jahr ging die Valentinstag Aktion der Schülervertretung (SMV) der Beruflichen Schulen Landsberg am Lech über romantische Gesten hinaus. Neben den traditionellen Rosen, die Schülerinnen und Schüler an Freunde oder ihre Liebsten verschicken konnten, bot die SMV erstmals eine besondere Ergänzung an: eine Rose samt Kondom. Die Aktion sollte nicht nur Freude bereiten, sondern auch ein wichtiges gesellschaftliches Thema in den Mittelpunkt rücken – die Bedeutung von Verhütung und Aufklärung.

Hintergrund dieser ungewöhnlichen Initiative ist ein alarmierender Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus dem August 2024. Dieser zeigt, dass die Nutzung von Kondomen bei Jugendlichen stagniert – ein Trend, den die SMV nicht ignorieren wollte. „Die Idee mit den Kondomen entstand bereits am Anfang des Schuljahres. Was eigentlich als Witz gedacht war hat sich als eine ziemlich coole und sinnvolle Ergänzung entpuppt“, erklärt Federico Ciullo, Schülersprecher der FOS Landsberg. Möglich wurde die Aktion durch die Zusammenarbeit mit der Frauenarztpraxis „Gyn4You – Praxis für Frauen“ in Landsberg, die die Kondome zur Verfügung stellte. Ergänzend stellte die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) kostenfreies Informationsmaterial bereit.

Die SMV setzte auf eine breite Kampagne. So erhielten die beschenkten Schülerinnen und Schüler zusätzlich ein kreatives Daumenkino, das anschaulich den korrekten Gebrauch eines Kondoms erklärte. In den Klassen wurden Infomaterialien zur Verfügung gestellt und im gesamten Schulgebäude hängen Plakate die auf verständliche Weise über Verhütung aufklären und dazu aufrufen.

