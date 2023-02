Valentinstag: Eine Liebesgeschichte aus der Lebenshilfe Landsberg

Eugenia und Daniel leben gemeinsam in einem Wohnheim der Lebenshilfe Landsberg. Der Valentinstag ist für sie ein wichtiges Datum.

Gekannt haben sie sich schon lange. Doch erst bei der gemeinsamen Freizeit in Hamburg funkte es. Nun sind Eugenia und Daniel schon seit fast vier Jahren ein Paar. Der Valentinstag ist für sie seitdem ein wichtiges Datum: Dann bekochen und beschenken sie sich gegenseitig und feiern ihre Liebe in ihrem kleinen Appartement im Wohnheim 7 der Lebenshilfe Landsberg.

Für Daniel war die Reise nach Hamburg sein erster Flug. Schon da setzte sich der heute 27-Jährige gerne neben Eugenia, die er als Mitbewohnerin kannte. Dann kam der Abend in der Hansestadt, als eine andere Mitbewohnerin Daniel fragte, ob sie sich zu ihm kuscheln dürfe. "Nee, da will ich lieber die Eugenia", antwortete er und legte damit den Grundstein für die Beziehung.

Beide arbeiten bei den IWL-Werkstätten in Landsberg

Bald darauf zog Eugenia (33) zu Daniel in das Dachgeschoss-Appartement, das er sich zuvor mit einem anderen Mitbewohner geteilt hatte. Anfangs aß sie noch unten in der Gruppe mit, doch schon bald kochte das Paar selbst. "Vor allem am Wochenende" stehen sie zusammen am Herd, berichtet Daniel. Unter der Woche übernimmt einer alleine das Kochen, das beide so gerne mögen. Außerdem teilen sie die Leidenschaft für das Eishockey, für Puzzles und Filmabende. Neben den gemeinsamen Aktivitäten sei aber auch der Freiraum wichtig, so Eugenia. So lassen sie sich in der Arbeit bei den IWL-Werkstätten in Landsberg gegenseitig "in Ruhe", geht Daniel mal mit einer anderen Mitbewohnerin zum Walken oder Eugenia mit einem anderen Eishockeyfan zum Spiel.

"Wichtig ist gegenseitiges Vertrauen", erklärt Eugenia, und Daniel ergänzt: "Man muss sich lieb haben." Dass die beiden sich auch manchmal zoffen, gehört dazu. Doch im Grunde sind sie immer füreinander da. "Keiner lässt den anderen einfach stehen", betont Eugenia. Besonders nicht, wenn es dem Partner schlecht geht. Deshalb feiern die beiden auch den Valentinstag schon seit Jahren gebührend: mit Geschenken wie Schokolade, Blumen oder Schmuck und dem gegenseitigen Bekochen. (AZ)

